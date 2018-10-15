الشوط الأول كورة لايف الآن.. بث مباشر بث حى مباراة السعودية والعراق | مشاهدة مباراة السعودية والعراق 

يستضيف ملعب "جامعة الملك سعود" بالرياض اليوم الاثنين مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره العراقي في بطولة "سوبر كلاسيكو" الودية التي تحتضنها المملكة في الفترة من 11 إلى 16 أكتوبر الجاري بمشاركة منتخبي البرازيل والأرجنتين.

وخسر الأخضر السعودي مباراته الأولى أمام نظيره البرازيلي بهدفين دون رد، كما خسر المنتخب العراقي على يد الأرجنتين بأربعة أهداف نظيفة.

وستكون مباراة اليوم التجربة الأخيرة في المرحلة الثانية في برنامج إعداد المنتخب السعودي للمشاركة في كأس أمم آسيا 2019، المقرر إقامتها في الإمارات في يناير المقبل.

وقدم الأخضر مستوى مميزًا أمام البرازيل نال به إشادة واسعة من مختلف الصحف العالمية، رغم الخسارة بهدفين حيث شارك المنتخب البرازيلي بالقوة الضاربة بقيادة نيمار دا سيلفا وجابرييل خيسوس.

وعقب المباراة أشاد خوان بيتزي مدرب المنتخب السعودي بأداء لاعبيه في اللقاء أمام البرازيل، معربا في الوقت ذاته عن حزنه الشديد للخسارة بقوله "بالتأكيد لم نكن نرغب في تلك النتيجة".

في المقابل، يتطلع المنتخب الشقيق لتحقيق نتيجة إيجابية، وهو ما بدا جليًا من خلال تصريحات المدرب سريتشكو كاتانيتس، في المؤتمر الصحفي عقب خسارة فريقه أمام الأرجنتين الخميس الماضي.

وأوضح كاتانيتس أن المباراة أمام "الأخضر" ستكون "قوية للغاية" مشيرا إلى أنه سيعتمد على نفس مجموعة اللاعبين التي شاركت في المباراة الأولى.

ويحتل المنتخب السعودي المركز 71 في التصنيف العالمي بينما يحل منتخب العراق في المرتبة 89، وفقا لآخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم.