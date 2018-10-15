فيكتوريا بيكهام تزين غلاف مجلة Vogue في عددها الجديد (صور)

زينت المغنية السابقة ومصممة الأزياء الحالية البريطانية فيكتوريا بيكهام غلاف مجلة Vogue في عددها الجديد الصادر لشهر أكتوبر الجاري.

وأجرت النجمة البريطانية المعتزلة جلسة تصوير، ظهرت خلالها مرتدية لمجموعة من الأزياء التي صممتها بنفسها لموضة شتاء 2018-2019.

وجاء ظهور فكتوريا على غلاف Vogue، اعترافا من رواد الموضة بكفاءتها في التصميم وأن لها مستقبلا واعد بهذا المجال.