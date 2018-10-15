تصفيات دوري الامم الاوروبية .. مشاهدة مباراة اسبانيا وانجلترا بث مباشربتاريخ 15-10-2018 (كول كورة)
الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:07 م
تصفيات دوري الامم الاوروبية .. مشاهدة مباراة اسبانيا وانجلترا بث مباشربتاريخ 15-10-2018 (كول كورة)
وتأثرت أرضية الملعب بالأمطار الغزيرة التى سقطت فى المدينة الأندلسية بأكملها، حيث لم يعلن بشكل رسمى وجود أى تأثير لذلك على إقامة المباراة فى موعدها من عدمه.
ولجأت الجماهير التى تنتظر المنتخب الإسبانى خارج ملعب المباراة من أجل استقباله ودعمه فى المواجهة الصعبة، لارتداء معطف واقٍ من المطر.
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