ماكرون: لا يزال "التقدم" ممكناً في "بريكست"

اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، أن التقدم لا يزال ممكناً باتجاه اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وذلك غداة فشل مباحثات للتوصل إلى اتفاق لتقديمه إلى المجلس الأوروبي المقبل.







وقال رداً على سؤال عن احتمال التوصل إلى اتفاق قبل نهاية 2018 رغم فشل مباحثات بروكسل أمس الأحد، "أؤمن بالذكاء الجماعي، أعتقد أنه يمكننا التقدم"، لكنه ذكر بأن فرنسا مستعدة وجاهزة لكل السيناريوهات ومنها بالتالي عدم التوصل إلى اتفاق قبل الخروج الفعلي للمملكة من الاتحاد في نهاية مارس 2019.







وتتعثر المفاوضات بشأن مصير الحدود بين جمهورية إيرلندا عضو الاتحاد الأوروبي وإقليم إيرلندا الشمالية البريطاني بعد بريكست، وذلك قبل القمة الأوروبية التي تفتتح بعد غد الأربعاء ببروكسل، وعلى هامش مؤتمر صحفي مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن أعلن ماكرون أنه سيتباحث مع رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي لاحقاً اليوم.