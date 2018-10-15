هاشتاج "مصر معاكي يا سعودية" يتصدر تويتر.. ومغردون: في رباط ليوم الدين

تبادُل الدعم والاحترام بين الشعبين الشقيقين المصري والسعودي ليس جديدًا، فالدولتين دائمًا ما تحرصان على تقديم المساندة لبعضهم والوقوف معًا في صف واحد ضد الأعداء والمندسين، وهو ما بدا واضحًا في الآونة الأخيرة حينما تصدرت العديد من الوسوم الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي توضح موقف مصر الداعم للمملكة العربية السعودية وثقتها الكاملة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.





وتعد آخر هذه الوسوم هو هاشتاج "مصر معاكي يا سعودية" الذي تصدر قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، في غضون ساعات قليلة من تدشينه، وفيما يلي؛ ترصد "الفجر" أبرز التغريدات التي تضمنها الهاشتاج في السطور التالية.





معاكم على الحلوة والمرة

وتفاعل المغرد وليد قمر، مع الهاشتاج الذي تدعم فيه مصر المملكة العربية السعودية، حيث علق قائلًا: "مصر معاكي على الحلوه والمره بأرض الرسول والكعبه".





علاقة لها تاريخ وجذور

وأشاد المغرد أيمن سيد، بالعلاقات المصرية السعودية الوطيدة منذ قديم الأزل، حيث علق قائلًا:"علاقة لها تاريخ وجذور".





واسترجع القرار التاريخي للملك فيصل رحمه الله لمساندة الشعب المصري إبان حرب 6 أكتوبر المجيدة، حيث نشر صورة للقرار ليوضح العلاقة القوية التي تتسم بها البلدين على مر التاريخ، وعلق عليها قائلًا: "القرار البطولي التاريخي للملك فيصل رحمه الله بوقف تصدير النفط إلى حين تحرير الأراضي العربية المحتلة في أكتوبر".





معكم ضد التمثيلية الهزلية القطرية التركية الإيرانية

وقال محمود سالم، إن مصر حريصة على الوقوف بجوار السعودية في محنتها كما تقف هي الأخرى مع شقيقتها مصر خاصة بعد ثورة 30 يونيو، حيث علق قائلًا في تغريدة له: "لا ننسى وقوفكم بجانب مصر في محنتها بعد 30 يونية.. رحم الله الملك عبد الله ووفق الملك سلمان وسدد خطاه. معكم ضد التمثيلية الهزلية القطرية التركية الإيرانية".





كلنا ثقة واعتزاز بالملك سلمان وولي العهد

وتفاعل أحمد سيد محمد في تغريدة له على الهاشتاج قائلًا: "طول عمر الشعب المصري والسعودي واحد وخصوصا وقت الشدايد عاوز اقول لكل حاقد وكاره للسعودية احنا كتير اوي وكل متاخد مننا هنكبر زي الحفرة لحد ما ندفنكو فيها مش هنسكت ولا هنتفرج على المهزلة اللي بتحصل وكلنا ثقة واعتزاز بالملك سلمان و ولي العهد محمد".





في رباط ليوم الدين

وتفاعل المغرد أحمد القاضي، مع الهاشتاج الذي يوضح دعم مصر للمملكة العربية السعودية في أزماتها، حيث نشر صورة تجمع الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك سلمان بن عبدالعزيز، مدون عليها: "يد واحدة في مواجهة التحديات"، وكتب في تغريدة له تعليقًا على الصورة:"مصر معاكي يا سعودية في رباط ليوم الدين".



