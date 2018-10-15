الفيحاء يطيح بكوستاس ويكلف العرياني بتدريب الفريق

قرر مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة سعود بن عبدالله الشلهوب، إنهاء عقد الأرجنتيني جوستافو كوستاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم. وأرجع المجلس قراره إلى تدني المستوى الفني للفريق وعدم الظهور بالمستويات التي تليق باسم ومكانة النادي.





يأتي هذا القرار في إطار الإجراءات التصحيحية التي أقرها مجلس الإدارة لإعادة الفريق إلى وضعه الطبيعي وتحقيق أعلى المستويات وأفضلها.





كما أقرّ المجلس تكليف المدرب الوطني محمد العرياني بتولي الإدارة الفنية والإشراف على استعدادات الفريق للمواجهة القادمة أمام الوحدة يوم الخميس القادم، ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وقدم مجلس الإدارة شكره لكوستاس على ما قدّمه في سبيل خدمة الفريق خلال فترة توليه الإدارة الفنية.



