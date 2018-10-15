لايفHD مشاهدة مباراة السعودية والعراق اليوم مباشر|بث مباشرمباراة السعودية والعراق اليوم|مباراة العراق والسعودية بث مباشر

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يواجه منتخب السعودية نظيره العراقي، مساء اليوم الاثنين، بملعب “جامعة الملك سعود” بالعاصمة السعودية “الرياض”، ضمن منافسات بطولة “سوبر كلاسيكو” الودية التي تقام بمشاركة البرازيل والأرجنتين.





وكان منتخب السعودية خسر أمام البرازيل بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة، بينما خسر منتخب العراق أمام الأرجنتين برباعية نظيفة.





ويستعد منتخب العراق للمشاركة في بطولة كأس الأمم الآسيوية التي تستضيفها الإمارات في يناير المقبل، حيث أوقعت قرعة البطولة منتخب “أسود الرافدين” بالمجموعة الرابعة بجانب منتخبات إيران واليمن وفيتنام.