قبل اللقاء الـ34.. 10 انتصارات للأخضر مقابل 15 للعراق

قبل ساعات من انطلاق مباراة المنتخب السعودي أمام شقيقه العراقي المقررة، مساء اليوم، ضمن منافسات الدورة الرباعية الدولية "سوبر كلاسيكو"، تظهر الأرقام أنَّ المنتخبين التقيا من قبل في 33 مباراة.





ووفقًا لما نشرته الهيئة العامة للرياضة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإنَّ الفوز كان حليف المنتخب السعودي في عشر مباريات، بينما تفوق المنتخب العراقي بالفوز في 15 مباراة، واكتفى المنتخبان بنتيجة التعادل في ثماني مباريات.





وخلال المباريات الـ33، سجل لاعبو الأخضر 29 هدفًا، إلا أنَّ لاعبي العراق سجلوا خمسين هدفًا.. فماذا يفعل لاعبو الأخضر الليلة في اللقاء الرابع والثلاثين؟.



