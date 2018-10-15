شاهد .. بدأت الآن مشاهدة مباراة السعودية والعراق بث مباشر في البطولة الرباعيه الودية| مجاناً علي beIN SPORTS

شاهد .. بدأت الآن مشاهدة مباراة السعودية والعراق بث مباشر في تصفيات دوري الأمم الاوروبية| مجاناً علي beIN SPORTS





يلتقي اليوم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بنظيره العراقي ضمن منافسات البطولة الدولية الودية الرباعية "سوبر كلاسيكو" على استاد جامعة الملك سعود بالرياض.





وتقدم لك الفجر الرياضي عربية عزيزي القارئ التفاصيل الكاملة عن موعد المباراة اليوم وكافة القنوات الناقلة لها لتكون على اطلاع دائم بكل جديد في الكرة السعودية.





وتنطلق صافرة حكم المباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، في لقاء كلاسيكو خليجي يحمل طابعاً خاصاً للاعبين والجمهور الخليجي على حد سواء.





وسوف تُنقل المباراة على الكثير من القنوات العربية وهي: السعودية الرياضية - دوري بلس - أبوظبي الرياضية - دبي الرياضية - الكويت الرياضية - البحرين الرياضية - العراق الرياضية - الشارقة الرياضية - الأردن الرياضية.





شاهد .. بدأت الآن مشاهدة مباراة السعودية والعراق بث مباشر في تصفيات دوري الأمم الاوروبية| مجاناً علي beIN SPORTS





كما ستنقل الهيئة العامة للرياضة المباراة عبر بث مباشر سوف تنشره على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وستعمل العديد من الحسابات الأخرى على نقل هذا البث.





يستضيف ملعب "جامعة الملك سعود" بالرياض غدا الاثنين مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره العراقي في بطولة "سوبر كلاسيكو" الودية التي تحتضنها المملكة في الفترة من 11 إلى 16 تشرين أول/أكتوبر الجاري بمشاركة منتخبي البرازيل والأرجنتين.





شاهد .. بدأت الآن مشاهدة مباراة السعودية والعراق بث مباشر في تصفيات دوري الأمم الاوروبية| مجاناً علي beIN SPORTS





وخسر الأخضر السعودي مباراته الأولى أمام نظيره البرازيلي بهدفين دون رد، كما خسر المنتخب العراقي على يد الأرجنتين بأربعة أهداف نظيفة.









وستكون مباراة الغد التجربة الأخيرة في المرحلة الثانية في برنامج إعداد المنتخب السعودي للمشاركة في كأس أمم آسيا 2019، المقرر إقامتها في الإمارات في يناير المقبل.









وقدم الأخضر مستوى مميزًا أمام البرازيل نال به إشادة واسعة من مختلف الصحف العالمية، رغم الخسارة بهدفين حيث شارك المنتخب البرازيلي بالقوة الضاربة بقيادة نيمار دا سيلفا وجابرييل خيسوس.









وعقب المباراة أشاد خوان بيتزي مدرب المنتخب السعودي بأداء لاعبيه في اللقاء أمام البرازيل، معربا في الوقت ذاته عن حزنه الشديد للخسارة بقوله "بالتأكيد لم نكن نرغب في تلك النتيجة".









في المقابل، يتطلع المنتخب الشقيق لتحقيق نتيجة إيجابية، وهو ما بدا جليًا من خلال تصريحات المدرب سريتشكو كاتانيتس، في المؤتمر الصحفي عقب خسارة فريقه أمام الأرجنتين الخميس الماضي.









وأوضح كاتانيتس أن المباراة أمام "الأخضر" ستكون "قوية للغاية" مشيرا إلى أنه سيعتمد على نفس مجموعة اللاعبين التي شاركت في المباراة الأولى.









ويحتل المنتخب السعودي المركز 71 في التصنيف العالمي بينما يحل منتخب العراق في المرتبة 89، وفقا لآخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم.





شاهد .. بدأت الآن مشاهدة مباراة السعودية والعراق بث مباشر في تصفيات دوري الأمم الاوروبية| مجاناً علي beIN SPORTS