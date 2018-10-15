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الملابس المكشوفة تضع فنانة شهيرة في موقف محرج (فيديو)

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:47 م
الملابس المكشوفة تضع فنانة شهيرة في موقف محرج (فيديو)
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الفجر الفني
 
تعرضت فنانة خليجية لموقف محرج لا تحسد عليه، من خلال مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب ملابسها الغريبة.

ونشرت المهرة البحرينية عبر السوشيال ميديا مقطع فيديو ردت فيه على منتقدي كنزتها التي تبدو وكأنها مكشوفة وتظهر منها اجزاء من صدرها، لتوضح انها مجرد رسمة على التيشرت وليس جسمها.


وعرضت الممثلة الخليجية تفاصيل ملابسها من خلال الكاميرا، لافتاً الى انها كانت تصور نفسها دون ان تتنبه للموضوع، الا ان الانتقادات والتعليقات القاسية التي جاءت من متابعيها جعلتها تركز عل الامر وتحاول توضيحه.


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