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أون لاين اليوم | مشاهدة مباراة السعودية والعراق | مباراة السعودية والعراق بث مباشر | شاهد مباراة منتخب Saudi Arabia

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:51 م
أون لاين اليوم | مشاهدة مباراة السعودية والعراق | مباراة السعودية والعراق بث مباشر | شاهد مباراة منتخب Saudi Arabia
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أون لاين اليوم | مشاهدة مباراة السعودية والعراق | مباراة السعودية والعراق بث مباشر | شاهد مباراة منتخب Saudi Arabia
عاجل الآن.. أعلن بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي التشكيلة الأساسية لمواجهة العراق اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية والعراق حيث جاءت التشكيلة الأساسية كالتالي:


وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : مصطفى ملائكة

خط الدفاع : سعيد المولد ، البليهي ، آل فتيل ، الشهراني

خط الوسط : حسين عبد الغني ، عبدالله عطيف ، هتان باهبري ، سالم الدوسري ، يحيى الشهري

خط الهجوم : هارون كمارا

أون لاين اليوم | مشاهدة مباراة السعودية والعراق | مباراة السعودية والعراق بث مباشر | شاهد مباراة منتخب Saudi Arabia
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