أون لاين اليوم | مشاهدة مباراة السعودية والعراق | مباراة السعودية والعراق بث مباشر | شاهد مباراة منتخب Saudi Arabia

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عاجل الآن.. أعلن بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي التشكيلة الأساسية لمواجهة العراق اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية والعراق حيث جاءت التشكيلة الأساسية كالتالي:









وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : مصطفى ملائكة





خط الدفاع : سعيد المولد ، البليهي ، آل فتيل ، الشهراني





خط الوسط : حسين عبد الغني ، عبدالله عطيف ، هتان باهبري ، سالم الدوسري ، يحيى الشهري





خط الهجوم : هارون كمارا



