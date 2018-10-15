أون لاين اليوم | مشاهدة مباراة السعودية والعراق | مباراة السعودية والعراق بث مباشر | شاهد مباراة منتخب Saudi Arabia
الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:51 م
أون لاين اليوم | مشاهدة مباراة السعودية والعراق | مباراة السعودية والعراق بث مباشر | شاهد مباراة منتخب Saudi Arabia
عاجل الآن.. أعلن بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي التشكيلة الأساسية لمواجهة العراق اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية والعراق حيث جاءت التشكيلة الأساسية كالتالي:
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : مصطفى ملائكة
خط الدفاع : سعيد المولد ، البليهي ، آل فتيل ، الشهراني
خط الوسط : حسين عبد الغني ، عبدالله عطيف ، هتان باهبري ، سالم الدوسري ، يحيى الشهري
خط الهجوم : هارون كمارا
أون لاين اليوم | مشاهدة مباراة السعودية والعراق | مباراة السعودية والعراق بث مباشر | شاهد مباراة منتخب Saudi Arabia
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