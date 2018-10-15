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أمين شباب "الحركة الوطنية": زيارة السيسي لروسيا ستنتهي بنتائج إيجابية للقضايا الإقليمية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:49 م
أمين شباب الحركة الوطنية: زيارة السيسي لروسيا ستنتهي بنتائج إيجابية للقضايا الإقليمية
محمد عزمي
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دنيا عادل
 
أكد محمد عزمي، أمين شباب الجمهورية لحزب الحركة الوطنية، أنه من المتوقع أن تنتهي القمة الثنائية بين مصر وروسيا بنتائج ناجحة بشأن القضايا الإقليمية.

وأشار "عزمي" في تصريح خاص لـ"الفجر"، إلى أن القمة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، ستنتهي بتوضيح موقف روسيا من الصراع في سوريا، خاصة أن موسكو من العناصر المحركة داخل سوريا على الأرض.

وأوضح أن القمة الثنائية ستخرج بتوصيات تتضمن حلولًا قوية لهذه القضايا الإقليمية ومشكلات الصراع سواء على الصعيد السوري أو اليمني، إلى جانب بعض القرارات التي توضح موقف مصر من هذه الأزمات.

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