جاري الان .. مشاهدة مباراة السعودية والعراق بث مباشر في اهم مباريات اليوم (خبر عاجل)

يواجه منتخب السعودية نظيره العراقي، مساء اليوم الاثنين، بملعب “جامعة الملك سعود” بالعاصمة السعودية “الرياض”، ضمن منافسات بطولة “سوبر كلاسيكو” الودية التي تقام بمشاركة البرازيل والأرجنتين.





حيث يلتقي اليوم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بنظيره العراقي ضمن منافسات البطولة الدولية الودية الرباعية " " على استاد جامعة الملك سعود بالرياض.



ويستعد منتخب العراق للمشاركة في بطولة كأس الأمم الآسيوية التي تستضيفها الإمارات في يناير المقبل، حيث أوقعت قرعة البطولة منتخب “أسود الرافدين” بالمجموعة الرابعة بجانب منتخبات إيران واليمن وفيتنام.



