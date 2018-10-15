مدرب شباب الهلال السعودي: فييرا مدرب كبير.. ويعتمد على الناشئين

قال البرتغالى “رودلفو كوريا” المدير الفنى لفريق الشباب بالهلال السعودى أنه يعلم جيدا قدرات البرازيلى “يوسف فييرا” مدرب الإسماعيلى الجديد ، مشيرا إلى أنه رجل يعشق التدريب وقادر على صناعة الفارق مع أى فريق يتولى تدريبه.





وتعادل فريق الشباب للإسماعيلى مواليد 99 مع نظيره بالهلال خلال الودية التى جمعت الفريقين مساء أمس تحت أنظار فييرا الذى عاد لقيادة الدراويش فى ولاية ثانية.





وأضاف كوريا :”فى رأيى أن فييرا مدرب فذ يتمتع بإمكانيات وخبرات كبيرة تخطت حاجز الأربعين عاما ويفضل دائما خلال الفرق التى تولى تدريبها عمل فريق قوامه من الشباب مطعم بعناصر الخبرة”.



