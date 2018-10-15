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مدرب شباب الهلال السعودي: فييرا مدرب كبير.. ويعتمد على الناشئين

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:50 م
مدرب شباب الهلال السعودي: فييرا مدرب كبير.. ويعتمد على الناشئين
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الفجر الرياضي
 

قال البرتغالى “رودلفو كوريا” المدير الفنى لفريق الشباب بالهلال السعودى أنه يعلم جيدا قدرات البرازيلى “يوسف فييرا” مدرب الإسماعيلى الجديد ، مشيرا إلى أنه رجل يعشق التدريب وقادر على صناعة الفارق مع أى فريق يتولى تدريبه.


وتعادل فريق الشباب للإسماعيلى مواليد 99 مع نظيره بالهلال خلال الودية التى جمعت الفريقين مساء أمس تحت أنظار فييرا الذى عاد لقيادة الدراويش فى ولاية ثانية.


وأضاف كوريا :”فى رأيى أن فييرا مدرب فذ يتمتع بإمكانيات وخبرات كبيرة تخطت حاجز الأربعين عاما ويفضل دائما خلال الفرق التى تولى تدريبها عمل فريق قوامه من الشباب مطعم بعناصر الخبرة”.


وبسؤاله عن فريق الدراويش مواليد ٩٩ تحدث مدرب الهلال قائلا:”هو فريق مميز يضم لاعبين واعدين فى معظم الخطوط واتمنى ملاقاته مرة آخرى”.


وأتم تصريحاته :”أعتقد أن عددا كبيرا من هولاء اللاعبين سيكون لهم دورا كبيرا فى فييرا خلال المواسم المقبلة نظرا لقدراتهم الفنية المميزة”.

المزيد عن: كورة فييرا رياضة الهلال السعودي الهلال الإسماعيلي
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