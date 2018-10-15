ميركل تتعهد بـ"استعادة الثقة" بعد الفشل الانتخابي في بافاريا

تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الإثنين، "استعادة ثقة"، الناخبين بعد فشل انتخابي كبير في مقاطعة بافاريا، نسب إلى خلافات تعصف بائتلافها الثلاثي الحاكم.

وإذ استعادت سنة مضطربة منذ انتخابات 2017 شهدت محادثات شاقة لتشكيل حكومة ائتلافية أعقبها خلافات داخلية حادة بشأن الهجرة، أقرت بأن "الكثير من الثقة قد فقدت".

والعبرة التي خرجت بها من انتخابات الأحد، في بافاريا، حيث مُني شريكاها في الائتلاف، الاتحاد المسيحي الاجتماعي، والحزب الاشتراكي الديموقراطي، بهزيمتين كبيرتين، مفاده "أنا كوني المستشارة يجب أن أبذل مزيداً من الجهد لضمان أن تكون هذه الثقة موجودة".





وقالت إن "حزبها الاتحاد المسيحي الديموقراطي وحليفه البافاري الاتحاد المسيحي الاجتماعي، يمكن أن ينتظر منهما العمل بشكل متكاتف" في إشارة إلى خلافها العميق مع وزير الداخلية المتشدد، هورست سيهوفر، من الاتحاد المسيحي الاجتماعي.

ومنيت الأحزاب الحاكمة، بصدمة في الانتخابات الإقليمية التي أجريت الأحد، والتي تراجع فيها الاتحاد المسيحي الاجتماعي 10 نقاط بحصوله على 37% من الأصوات ليخسر غالبيته المطلقة في المقاطعة الواقعة في منطقة الألب، والتي حكمها منذ ستينات القرن الفائت.

وتراجع الحزب الاشتراكي الديموقراطي، شريك ميركل الأخر في الائتلاف، ليحصل على 9.7% من الأصوات وهي أسوأ نتيجة له في أي مقاطعة على الإطلاق.