تشكيل السعودية أمام العراق في سوبر كلاسيكو
الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:47 مأحمد عصام
أعلن خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني لمنتخب السعودية، عن تشكيلة منتخبه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام منتخب العراق، ضمن منافسات البطولة الودية المقامة بالمملكة.
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : مصطفى ملائكة
خط الدفاع : سعيد المولد ، البليهي ، آل فتيل ، الشهراني
خط الوسط : حسين عبد الغني ، عبدالله عطيف ، هتان باهبري ، سالم الدوسري ، يحيى الشهري
خط الهجوم : هارون كمارا
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