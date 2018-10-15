تشكيل السعودية أمام العراق في سوبر كلاسيكو

أعلن خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني لمنتخب السعودية، عن تشكيلة منتخبه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام منتخب العراق، ضمن منافسات البطولة الودية المقامة بالمملكة.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : مصطفى ملائكة





خط الدفاع : سعيد المولد ، البليهي ، آل فتيل ، الشهراني





خط الوسط : حسين عبد الغني ، عبدالله عطيف ، هتان باهبري ، سالم الدوسري ، يحيى الشهري





خط الهجوم : هارون كمارا



