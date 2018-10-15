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تشكيل السعودية أمام العراق في سوبر كلاسيكو

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:47 م
تشكيل السعودية أمام العراق في سوبر كلاسيكو
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أحمد عصام
 
أعلن خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني لمنتخب السعودية، عن تشكيلة منتخبه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام منتخب العراق، ضمن منافسات البطولة الودية المقامة بالمملكة.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : مصطفى ملائكة

خط الدفاع : سعيد المولد ، البليهي ، آل فتيل ، الشهراني

خط الوسط : حسين عبد الغني ، عبدالله عطيف ، هتان باهبري ، سالم الدوسري ، يحيى الشهري

خط الهجوم : هارون كمارا

المزيد عن: سوبر كلاسيكو العراق السعودية العراق السعودية
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