فييرا يفرض السرية على مران الإسماعليي قبل موقعة "بيراميدز"

قرر البرازيلى “يوسف فييرا” المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى فرض السرية على مران الفريق، سعيا للحفاظ على تركيز اللاعبين وتجنب تشتيهم قبل مواجهة بيراميدز.





ويستضيف الإسماعيلى منافسه بيراميدز يوم الجمعة المقبل ، فى إطار الأسبوع الــ11 من عمر مسابقة الدورى المحلى بعد استئنافها.





ورفض فييرا حضور أى من وسائل الاعلام المختلفة بجانب الجماهير لمران اليوم ، ضمن السياسة التى ينتهجها المدرب البرازيلى المخضرم املا فى تحسن النتائج.



