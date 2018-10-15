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فييرا يفرض السرية على مران الإسماعليي قبل موقعة "بيراميدز"

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:45 م
فييرا يفرض السرية على مران الإسماعليي قبل موقعة بيراميدز
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الفجر الرياضي
 

قرر البرازيلى “يوسف فييرا” المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى فرض السرية على مران الفريق، سعيا للحفاظ على تركيز اللاعبين وتجنب تشتيهم قبل مواجهة بيراميدز.


ويستضيف الإسماعيلى منافسه بيراميدز يوم الجمعة المقبل ، فى إطار الأسبوع الــ11 من عمر مسابقة الدورى المحلى بعد استئنافها.


ورفض فييرا حضور أى من وسائل الاعلام المختلفة بجانب الجماهير لمران اليوم ، ضمن السياسة التى ينتهجها المدرب البرازيلى المخضرم املا فى تحسن النتائج.


يذكر أن الدراويش يحتل المركز الــ14 بجدول ترتيب المسابقة المحلية وفى جعبته 9 نقاط.

المزيد عن: كورة فييرا رياضة بيراميدز الدوري الإسماعيلي
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