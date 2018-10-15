خاص - "فيراري الأهلي": انتظروا محمد صلاح قريباً.. والتواجد ضمن أفضل 60 موهبة عالميا أمرا رائع





انتظروا محمد صلاح قريبا.. بهذه الجملة بدأ شادي رضوان لاعب شباب الأهلي مواليد 2001 كلماته في تصريحات خاصة لـ "لفجر الرياضي" بعدما اختير ضمن قائمة أفضل 60 موهبة في العالم وفقا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.





وقال رضوان :"أنا من قرية الدراكسة مركز منية النصر محافظة الدقهلية، حيث بدأت لعبة كرة القدم في الشارع مع أصدقائي مثل أي طفل، ثم التحقت بأكاديمية النادي الأهلي في المنصورة، ومنها إلى قطاع الناشئين".





وأضاف :"الحمد لله الجميع في فريقي مواليد 2001 بالنادي الأهلي يعتبروني لاعبا مميزا وقادرا على كتابة تاريخ للاعب مصري في سماء أوروبا، ولكن ليس في الوقت الحالي".





وتابع :"أي لاعب يتمنى خوض تجربة الاحتراف لكنها لا تشغلني حاليا، هدفي الآن أن أواصل مسيرتي مع النادي الذي تربيت بيه، ويوما ما سيطلقون علي بإبن النادي".





وحول مثله الأعلى أجاب "بكل تأكيد محمد صلاح والذي يعد مثالا لجميع لاعبي مصر الشباب والكبار، أما على المستوى العالمي فأنا أعشق كريستيانو رونالدو، وأشجع فريق ريال مدريد".





وحول أبرز الإسم الشهير به بين أصدقائه قال "الفيراري" هم يلقبونني به نظرا للسرعة التي أتميز بها، والحمد لله أقدم مستوى جيد مع الفريق هذا الموسم سجلت 4 أهداف وصنعت 3 أخرين".





وحول النادي الذي يحلم بالاحتراف فيه قال "أنا أشجع ريال مدريد، ولكن ما المانع أن انضم إلى برشلونة لو أتيحت لي الفرصة هناك، الاحتراف حلم كل لاعب وسيتحقق إن شاء الله لكن ليس في الوقت الحالي".





وأتم حديثه "لم أتوقع أن أكون في قائمة أفضل 60 موهبة في العالم، لكنه حدث رائع، ويشعرني بالفخر".