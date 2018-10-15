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بفرمان من "جروس".. فلترة في الزمالك بسبب صفقات يناير

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:42 م
بفرمان من جروس.. فلترة في الزمالك بسبب صفقات يناير
جروس
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هاني عصام
 

استقر السويسري جروس المدير الفني لفريق الزمالك على فلترة الناشئين الموجودين في صفوف الفريق حاليًا بسبب ضم 5 صفقات جديدة في ميركاتو الشتاء .


ويتحفظ المدرب على زيادة عدد اللاعبين في التدريبات بدون جدوى خاصة وأنه يرغب في تثبيت تشكيل الفريق والحفاظ على القوام الأساسي وعدم إجراء أية تغييرات إلا في أضيق الحدود فقط.


ويستغل المدرب فترة توقف الدوري في المفاضلة بين الناشئين الموجودين بين صفوف الزمالك حاليًا واتخاذ القرار النهائي سواء بإستمرار بعضهم أو الإستبعاد بشكل نهائي من المباريات.


ويرغب جروس في تقليل عدد اللاعبين بقدر الإمكان حتى يركز مع مجموعة ثابتة والحفاظ على تركيزهم لاستيعاب طريقته ويرى أن وجود الناشئين غير مجدي ولن يشاركوا بسبب زحمة النجوم داخل الفريق.

المزيد عن: كورة رياضة جروس الزمالك أخبار الرياضة
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