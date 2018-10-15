"هنعدي المر".. عرض مسرحى لمتحدى الإعاقة بالهناجر.. غدا
الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:43 مالفجر الفني
يستضيف قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، عرض مسرحي بعنوان "هنعدي المر" لمؤسسة حكيم العرب غدا الثلاثاء 16 اكتوبر الجارى فى السادسة مساء فى قاعة هدى وصفى بمركز الهناجر للفنون .
يشارك في العرض 50 فنانا من متحدي الإعاقة، وعقب العرض تكرم المؤسسة مجموعة من السادة المسئولين في مجال خدمة المعاقين، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير مركز الهناجر للفنون .
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