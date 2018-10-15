البورصات الأوروبية ترتفع بالختام مع ترقب تطورات خروج بريطانيا من الاتحاد

غلب الصعود على مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب تطورات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.





وكانت أسهم الصناعة والمالية من بين أكبر الخاسرين في البورصات الأوروبية، ولكن كانت أغلبية القطاعات في الاتجاه الصاعد.





ويترقب المستثمرون القمة الأوروبية الأربعاء المقبل، بعد فشل المفاوضين من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في إبرام صفقة "البريكست" خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب عدم الاتفاق بشأن الحدود الأيرلندية.





وفي تصريحات لها أمام البرلمان اليوم، قالت رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" إن الاتفاق بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي مازال قابلاً للتحقيق، ولا يجب أن تكون قضية الحدود الأيرلندية عائقاً للتوصل لصفقة.





ويأتي صعود الأسهم الأوروبية بعد أن سجلت أدنى مستوى في 22 شهراً خلال التعاملات مع خسائر الأسواق العالمية.





وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنسبة 0.1% إلى 359.3 نقطة، كما صعد "فوتسي" البريطاني بنحو 0.5% مسجلاً 7029.2 نقطة.





كما ارتفع "داكس" الألماني بنحو 0.8% إلى 11614.1 نقطة، بينما استقر "كاك" الفرنسي عند 5095.07 نقطة.





وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد اليورو أمام الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.1593 دولار.