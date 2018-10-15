رابط سريع بث مباشر .. مشاهدة مباراة اسبانيا وانجلترا بث مباشر دوري الامم الاوروبية | مشاهدة مباراة انجلترا واسبانيا
الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:41 م
رابط سريع بث مباشر .. مشاهدة مباراة اسبانيا وانجلترا بث مباشر دوري الامم الاوروبية | مشاهدة مباراة انجلترا واسبانيا
يسعى منتخب اسبانيا لحسم تأهله إلى بطولة كأس الامم الاوروبية "يورو 2020" عندما يخوض اختباراً صعباً أمام انجلترا فى التاسعة الا ربع مساء اليوم على ملعب "بينيتو فيامارين" بمدينة "اشبيلية" الاسبانية، ضمن منافسات المجموعة الرابعة بمسابقة دوري الامم الاوروبية.
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