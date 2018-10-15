بث مباشر كورة أونلاين لايف .. مشاهدة مباراة السعودية والعراق بث مباشر .. HD لايف مشاهدة مباراة السعودية والعراق بث مباشر

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المنتخب السعودي مطالب بإسعاد جماهيره في آخر مباراة له بالسوبر كلاسيكو أمام العراق، والتي انطلقت مساء الخميس الماضي في فترة التوقف الدولي الحالية، والتي تضم البرازيل والأرجنتين بجانب السعودية والعراق.

بينما سيدخل المنتخب العراقي مباراة اليوم بحثا عن نتيجة إيجابية، بعدما خاض المباراة الافتتاحية من بطولة السوبر كلاسيكو بمواجهة منتخب الأرجنتين، إلا أن نتيجة تلك المباراة كانت صادمة لجماهير أسود الرافدين، فالخسارة كانت كبيرة على يد منتخب التانجو برباعية نظيفة.









طاقم حكام المباراة اليوم:





وكشف الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، على "تويتر"، عن أسماء طاقم التحكيم، والذي يتكون من بيتر جرين حكم ساحة، يعاونه أشلي بيشام مساعد أول، أوين جولدريك مساعد ثانٍ، جاريد جليت حكما رابعا وكريس جونز حكما للفيديو.









المواجهات المباشرة بين العراق والسعودية:





يذكر أن منتخب السعودية، سبق أن واجه نظيره البرازيلي في المباراة الماضية، والتي انتهت بفوز الأخير 2-0، بينما تقابل العراق مع الأرجنتين، في لقاء حسمه الأخير بالفوز 4-0.



