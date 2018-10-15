رسميًا.. الإنتاج الحربي يفقد دويدار أمام الجيش

تأكد غياب أحمد دويدار مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، عن مباراة فريقه لمواجهة طلائع الجيش، بالجولة الحادية عشر من الدوري العام للإصابة.

وقال حسن فتوح طبيب الفريق، أن اللاعب أصبح خارج حسابات الجهاز الفني، لمواجهة الجيش، رغم أن إصابته ليست كبيرة، وهي عبارة عن جرح في أسفل القدم.

وتابع فتوح، لايمكن للاعب أن يرتدي الحذاء الخاص بكرة القدم ، وسنعمل على تجهيزة لمواحهة الزمالك، بدور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

وغاب دويدار، عن مران فريقه لليوم الثاني على التوالي، بعد تعرضه للإصابة بالقدم خلال مواجهة النجوم إف سي، بالجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.