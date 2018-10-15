ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

رسميًا.. الإنتاج الحربي يفقد دويدار أمام الجيش

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:40 م
رسميًا.. الإنتاج الحربي يفقد دويدار أمام الجيش
طباعة
محمد الصو
 

 

تأكد غياب أحمد دويدار مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، عن مباراة فريقه لمواجهة طلائع الجيش، بالجولة الحادية عشر من الدوري العام للإصابة.

 

وقال حسن فتوح طبيب الفريق، أن اللاعب أصبح خارج حسابات الجهاز الفني، لمواجهة الجيش، رغم أن إصابته ليست كبيرة، وهي عبارة عن جرح في أسفل القدم.

 

وتابع فتوح، لايمكن للاعب أن يرتدي الحذاء الخاص بكرة القدم ، وسنعمل على تجهيزة لمواحهة الزمالك، بدور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

 

وغاب دويدار، عن مران فريقه لليوم الثاني على التوالي، بعد تعرضه للإصابة بالقدم خلال مواجهة النجوم إف سي، بالجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

المزيد عن: كورة رياضة دويدار الإنتاج الحربي أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
أسبانيا
-
x
20:45
-
إنجلترا
أيسلندا
-
x
20:45
-
سويسرا
البطولة الرباعية الودية - السعودية
السعودية
-
x
20:00
-
العراق
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
ليبيا
-
x
20:00
-
نيجيريا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/15/2018 7:01:31 PM