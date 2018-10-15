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شاهد .. لايف مشاهدة مباراة اسبانيا وانجلترا بث مباشر دوري الأمم الاوروبية بدون تقطيع (كورة اون لاين)

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:36 م
شاهد .. لايف مشاهدة مباراة اسبانيا وانجلترا بث مباشر دوري الأمم الاوروبية بدون تقطيع (كورة اون لاين)
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شاهد .. لايف مشاهدة مباراة اسبانيا وانجلترا بث مباشر دوري الأمم الاوروبية بدون تقطيع (كورة اون لاين)



وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعات كبيرة من المشجعين وهي تحطم الطاولات والمقاعد في أحد شوارع التسوق الرئيسية في إشبيلية، وظهر بعضهم وهو يحطم بعض السيارات.

واضطرت شرطة مكافحة الشغب الإسبانية للتدخل لتفريق الحشود، ولم ترد أي تقارير عن أي اعتقالات أو إصابات خطيرة.

وقال متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي للعبة: “ندين السلوك غير المقبول الذي شهدناه في إشبيلية، قبل مواجهة إسبانيا اليوم الإثنين ندعو المشجعين الذي رافقوا المنتخب إلى احترام الدولة المضيفة والتحلي بالمسؤولية.
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