سبق – السعودية | جامعة الملك سعود تدشن مركز المحاكاة لصيدليات المجتمع والمستشفى
الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:38 مالفجر السعودي
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دشنت كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود مركز المحاكاة لصيدليات المجتمع وصيدليات المستشفى، وذلك تحت رعاية مدير الجامعة أ. د. بدران العمر بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء أ. د. هشام بن سعد الجضعي.
وتخلل الحفل جولة تعريفية لمراكز المحاكاة تم فيها بيان ما تقدمه، حيث يتدرب الطالب في مركز محاكاة صيدلية المجتمع ويقوم بمحاكاة العمل كصيدلي، باستقبال الوصفات وتقديم الاستشارات الدوائية وغير الدوائية، وكذلك معارات تركيب الأدوية وتحضيرها، وبما يتعلق بمركز محاكاة صيدلية المستشفى فيتدرب الطالب على استقبال الوصفات وصرف الأدوية والتحقق منها، كما يقوم الطالب بالممارسة والتدرب على عمل الصيدلي السريري بمتابعة حالة المرضى المنومين وجرعاتهم الدوائية لضمان تحسن حالتهم.
حضر الحفل وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية أ.د. محمد بن صالح النمي والمدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الجامعية د. عبدالرحمن محمد المعمر والأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية د. أيمن بن أسعد عبده، كما تشرف الحفل بعمداء الكليات الصحية بجامعة الملك سعود وبعض الممثلين من عدة قطاعات صحية.
المصدر:- صحيفة سبق
دشنت كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود مركز المحاكاة لصيدليات المجتمع وصيدليات المستشفى، وذلك تحت رعاية مدير الجامعة أ. د. بدران العمر بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء أ. د. هشام بن سعد الجضعي.
وتخلل الحفل جولة تعريفية لمراكز المحاكاة تم فيها بيان ما تقدمه، حيث يتدرب الطالب في مركز محاكاة صيدلية المجتمع ويقوم بمحاكاة العمل كصيدلي، باستقبال الوصفات وتقديم الاستشارات الدوائية وغير الدوائية، وكذلك معارات تركيب الأدوية وتحضيرها، وبما يتعلق بمركز محاكاة صيدلية المستشفى فيتدرب الطالب على استقبال الوصفات وصرف الأدوية والتحقق منها، كما يقوم الطالب بالممارسة والتدرب على عمل الصيدلي السريري بمتابعة حالة المرضى المنومين وجرعاتهم الدوائية لضمان تحسن حالتهم.
حضر الحفل وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية أ.د. محمد بن صالح النمي والمدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الجامعية د. عبدالرحمن محمد المعمر والأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية د. أيمن بن أسعد عبده، كما تشرف الحفل بعمداء الكليات الصحية بجامعة الملك سعود وبعض الممثلين من عدة قطاعات صحية.
المصدر:- صحيفة سبق
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