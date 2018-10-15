الآن بث حي Bein Sports | مباراة اسبانيا وانجلترا مباشر يوتيوب بث مباشر مباراة اسبانيا وانجلترا بث مباشر رابط سريع

بث مباشر.. مشاهدة مباراة اسبانيا وانجلترا اليوم الاثنين 15-10-2018 دوري الأمم الأوروبية

التشكيل المتوقع لمنتخب أسبانيا ضد انجلترا :

حراسة المرمى: دى خيا

خط الدفاع: ألونسو، راموس، ناتشو، كارفخال

خط الوسط: بوسكيتس، ألكانتارا، ساؤول

خط الهجوم: إيسكو، ألكاسير، أسينسو

التشكيل المتوقع لمنتخب انجلترا ضد اسبانيا اليوم :

حراسة المرمى: بيكفورد

خط الدفاع: تريبير، جوميز، ستونز، تشيلويل

خط الوسط: وينكس، هيندرسون، ماديسون

خط الهجوم: هارى كين، ستيرلينج، راشفورد.

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موعد مباراة اسبانيا وإنجلترا اليوم

البطولة : دوري الامم الاوروبية

القنوات : بي ان سبورت 2

المعلق : علي محمد علي

الساعة : 8:45 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 9:45 مساء بتوقيت السعودية



