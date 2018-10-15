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مشروع إنشاء شركة شحن "سورية- روسية" مشتركة تربط القرم بسوريا

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 05:12 م
مشروع إنشاء شركة شحن سورية- روسية مشتركة تربط القرم بسوريا
سيرجي أكسينوف
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وكالات
 

أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرجي أكسينوف، أن إنشاء شركة شحن مشتركة مع سوريا ضروري من أجل النقل البحري للسلع العسكرية والمساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على المقترح مع وزارة الدفاع والخارجية الروسية.


وسيجري الرئيس أكسينوف مباحثات موسعة في سوريا تتناول قضايا سياسية واقتصادية ذات اهتمام مشترك، كما يرافق رئيس القرم في زيارته الأولى إلى العاصمة السورية دمشق نائب رئيس الوزراء نائب وزير اقتصاد جمهورية القرم.


وقال أكسينوف: "تجمعت لدينا بالفعل بضائع، والتي سيتم تصديرها إلى سوريا من روسيا، بما في ذلك الشحنات العسكرية والمساعدات الإنسانية، مضيفا سنحاول توحيد جميع المقترحات، وبالمشاركة مع الزملاء السوريين سنتفق على عمل المؤسسة: من سيكون مؤسس شركة الشحن، ومن هي الجهات الحكومية من جهة جمهورية القرم في روسيا ومن جهة الجمهورية العربية السورية".


المزيد عن: شركة وسية سورية شبه جزيؤة القرم سيرجي أكسينوف
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