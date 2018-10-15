رابط مجاني بث حي مشاهدة مباراة السعودية أمام العراق (سوبر كلاسيكو) بث مباشر على beIN SPORTS



في قمة عربية أسيوية، يلتقي منتخبي السعودية والعراق في الثامنة مساء ا بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء 15-10-2018، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض ضمن مباريات البطولة الرباعية الودية الدولية "سوبر كلاسيكو".







معلومات عن المباراة:

يدخل الأخضر السعودي مباراة اليوم بحثا عن تحقيق الفوز، والثأر من أسود الرافدين في مواجهة تحمل للأخضر ذكريات سيئة بنهائي كأس الأمم الآسيوية 2007، والذي توجت العراق بلقبه على حساب السعودية بهدف نظيف سجله السفاح يونس محمود، وخسرت السعودية أمام البرازيل في أول مباراة له بدورة السوبر كلاسيكو الودية، في مباراة انتهت بهدفين نظيفين لصالح السامبا، لذا فإن المنتخب السعودي مطالب بإسعاد جماهيره في آخر مباراة له بالسوبر كلاسيكو أمام العراق، والتي انطلقت مساء الخميس الماضي في فترة التوقف الدولي الحالية، والتي تضم البرازيل والأرجنتين بجانب السعودية والعراق.

بينما سيدخل المنتخب العراقي مباراة اليوم بحثا عن نتيجة إيجابية، بعدما خاض المباراة الافتتاحية من بطولة السوبر كلاسيكو بمواجهة منتخب الأرجنتين، إلا أن نتيجة تلك المباراة كانت صادمة لجماهير أسود الرافدين، فالخسارة كانت كبيرة على يد منتخب التانجو برباعية نظيفة.

غيابات بالجملة للمنتخب السعودي أمام العراق:

استبعد بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي، من القائمة الرسمية الحارس محمد العويس، للطرد أمام البرازيل ليغيب عن لقاء العراق للإيقاف، بالإضافة الى سلمان الفرج وعبد العزيز الجبرين ومحمد البريك للإصابة، وبات من المتوقع أن يدفع مدرب المنتخب السعودي بالمهاجم، عبد الفتاح آدم، ولاعب الوسط، يحيى الشهري، في تشكيلة الأخضر الأساسية، مساء الغد.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة السعودية والعراق في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قنوات KSA SPORTS 1، وقناة أبوظبي الرياضية 1، وقناة دبي الرياضية الأولى، وقناة العراق الرياضية، وقناةDawri Plus 1HD.