لفظ إباحي يضع خالد أبو النجا في موقف محرج (صورة)

سخر الفنان المصري خالد أبو النجا، من خطأ كتابي، على تذكرة أحد الأفلام الأجنبية المعروضة في مصر.

خالد أبو النجا، نشر صورة للتذكرة عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، ومن المفترض أن تحمل اسم فيلم A Star is Born، وتعني "ميلاد نجم"، والمعروض في دور السينما المصرية، ولكنها كتب عليها A Star is Porn ، وتعني "نجم إباحي".

خالد أبو النجا، علق على الصورة قائلًا: "فقط في مصر"، وحصدت الصورة على العديد من تعليقات جمهوره الذي سخر من الخطأ الكتابي.

تدور أحداث A Star Is Born حول جاكسون، الذي يقدمه برادلي كوبر نجم موسيقى على حافة انهيار مستقبله الفني، يكتشف "ألي" وتقدمها ليدي جاجا فتاة موهوبة لديها صوت رائع لكنها غير واثقة في جمالها.

تنشأ بينهما علاقة عاطفية، وينجح في دفعها إلى دائرة الضوء والنجاح، وبينما تؤسس هي قاعدتها الجماهيرية، يعاني هو من صعوبة الحفاظ على مجده الذي يضيع.

من ناحية أخرى، قام محامي مصري مؤخرًا برفع دعوى قضائية على الفنان خالد أبو النجا، اتهمه فيه بالتحريض على إشاعة الفسق والفجور، وذلك بعد تغريدته التي أكد فيها أن المثلية الجنسية ليست عيبًا ولا حرامًا.