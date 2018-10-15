يوتيوب HD | مشاهدة مباراة اسبانيا وانجلترا بث مباشرHD دوري الأمم الأوروبية |كورة ستار| لايف | يلا شوت |اون لاين|كول كورة

دخل المنتخب الإنجليزي اللقاء راغبًا في مواصلة تألقه في الفترة الأخيرة، بعدما تمكن من الظفر بالمركز الرابع في منافسات كأس العالم الأخيرة روسيا 2018.وعلى الجانب الأخر يسعى "لويس إنريكي" المدير الفني الجديد للمنتخب الإسباني إلى تحقيق الفوز الأول في أول مباراة رسمية له مع الماتادور الإسباني، بعدما تولى تدريب المنتخب خلفًا لـ"فرناندو هييرو"، الذي خرج بالمنتخب من دور الـ16 بعد الهزيمة من البرتغال، وتقدم باستقالته.



