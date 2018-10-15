لأول مرة.. بي إم دبليو تطلق أول صورة رسمية لسيارتها "X7" الجديدة كليا!

أطلقت BMW مؤخرا أول صورة رسمية لسيارتها الجديدة كليا X7، وذلك قبل الكشف الرسمي عن هذه السيارة بمعرض لوس أنجلوس 2018 الذي سينطلق من أمريكا خلال شهر نوفمبر القادم.





وكانت هذه الصور عبارة عن لقطة تشويقية بمقدمة السيارة، والتي ظهر الجزء الأيمن منها بشكل واضح إلى حد ما بينما ظهر الجزء الأيسر وسط إضاءة ضعيفة جدا لإخفاء ملامح السيارة الجديدة لحين الكشف عنها.





جدير بالذكر أن BMW قدمت نموذج اول لهذه السيارة الجديدة بمعرض فرانكفورت 2017 للسيارات والموجودة صوره بهذا الخبر، وحمل هذا النموذج اسم Concept X7 iPerformance، وظهر هذا النموذج بأبعاد ضخمة حيث بلغ طوله 5 متر تقريبا وعرضه 2 متر، وارتفاعه 1.8 متر.





وتم تصميم هذا النموذج على نسخة طويلة من قاعدة عجلات CLAR المتطورة من BMW، والتي بلغ طولها 3 متر تقريبا، وذلك حتى يمكن إضافة 3 صفوف من المقاعد داخل هذه السيارة بكل سهولة.



