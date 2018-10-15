لفظ "إباحي" يستفز خالد أبو النجا

سخر الفنان المصري خالد أبو النجا، من خطأ كتابي، على تذكرة أحد الأفلام الأجنبية المعروضة في مصر.





خالد أبو النجا، نشر صورة للتذكرة عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، ومن المفترض أن تحمل اسم فيلم A Star is Born، وتعني "ميلاد نجم"، والمعروض في دور السينما المصرية، ولكنها كتب عليها A Star is Porn ، وتعني "نجم إباحي".



