شوستر يروي ذكرياته في الكلاسيكو.. ويكشف عن سبب مشاكل ريال مدريد وبرشلونة
أشار المدرب الألماني بيرند شوستر، إلى أنه يتذكر حينما جاء إلى ملعب كامب نو ليلعب الكلاسيكو، تم رجم فريقه بالحجارة، مؤكدًا أنه يعتقد أنهم يحبونه لأنه في يومهم كان التنافس مختلفًا، وكان الناس يحبون كرة القدم.
وقال شوستر في تصريحات صحفية: "يمكن لمدريدي أن يعجب بما يفعله كرويف أو يعجب شخص من مشجعي برشلونة بي، بالطبع، كان هناك الكثير من الأشياء التي لا يمكن تصورها الآن بسبب الكثير من الكاميرات ... لقد تعرضنا للركل والإهانة والبصق ...".
وأضاف: "كيف يحافظ لاعب ريال مدريد على الرغبة في الفوز؟ بالراحة ، لكن المشكلة هي الأعداد قبل بداية الموسم وما المخطط لها ، يحتاجون إلى ثلاثة أو أربعة أسابيع من العطلة قبل المباريات الودية الصيفية".
وواصل: "المشكلة في ريال مدريد هي بالتحديد ، عدم الاستراحة الكافية ، لأن معظم لاعبيهم كانوا في كأس العالم ، إنها ليست مشكلة جسدية بل مشكلة عقلية".
وأتم: "إنها مشكلة تخطيط تحدث كل عامين، عندما يكون هناك يورو أو كأس العالم، ريال مدريد ليس الوحيد، برشلونة نفس الشيء، ليس من الصدفة أن يخسر مدريد بعد ساعتين من برشلونة".