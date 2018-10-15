شوستر يروي ذكرياته في الكلاسيكو.. ويكشف عن سبب مشاكل ريال مدريد وبرشلونة

أشار المدرب الألماني بيرند شوستر، إلى أنه يتذكر حينما جاء إلى ملعب كامب نو ليلعب الكلاسيكو، تم رجم فريقه بالحجارة، مؤكدًا أنه يعتقد أنهم يحبونه لأنه في يومهم كان التنافس مختلفًا، وكان الناس يحبون كرة القدم.





وقال شوستر في تصريحات صحفية: "يمكن لمدريدي أن يعجب بما يفعله كرويف أو يعجب شخص من مشجعي برشلونة بي، بالطبع، كان هناك الكثير من الأشياء التي لا يمكن تصورها الآن بسبب الكثير من الكاميرات ... لقد تعرضنا للركل والإهانة والبصق ...".



