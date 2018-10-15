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أودي تتجهز لإطلاق 11 سيارة مطلع العام المقبل

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 05:02 م
أودي تتجهز لإطلاق 11 سيارة مطلع العام المقبل
أودي
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هذا الأسبوع يعتبر أسبوع حافل بالنسبة لأودي التي ظهرت في معرض باريس وبصحبتها العديد من السيارات التي كشفت عنها مثل A1 Sportback الجديدة كلياً و Q3 بالإضافة إلىA6 Avant و Q8 الجديدة وأخيراً الكهربائية e-tron.

خلال حفل تدشين Q8 الجديدة في إسبانيا، كشفت الشركة عن عرض مرئي لخطتها للعام 2019 والذي سيشهد الكشف عن 11 سيارة ما بين جديدة وبتحديثات، الشركة أكدت أن رحلتها مع العام 2018 لم تنتهي فهي تستعد للكشف عن فئة جديدة من الرائعة R8 والأقرب أن يكون ذلك خلال معرض لوس أنجلوس الذي يقام الشهر المقبل.

العام المقبل سيشهد الكشف عن A3 Sportback الجديدة كلياً بمحرك 4 سلندر بقوة ما بين 150 إلى 230 حصان، إضافة إلى الكشف عن A4 سيدان والفئة العائلية بتحديثات منتصف العمر وهو الأمر ذاته بالنسبة لـ Q7 منافسة مرسيدس GLE و بي إم دبليو X5، أيضاً العام 2019 سيشهد الكشف عن فئة S و RS عالية الأداء من A6 و A7.
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