أودي تتجهز لإطلاق 11 سيارة مطلع العام المقبل

هذا الأسبوع يعتبر أسبوع حافل بالنسبة لأودي التي ظهرت في معرض باريس وبصحبتها العديد من السيارات التي كشفت عنها مثل A1 Sportback الجديدة كلياً و Q3 بالإضافة إلىA6 Avant و Q8 الجديدة وأخيراً الكهربائية e-tron.





خلال حفل تدشين Q8 الجديدة في إسبانيا، كشفت الشركة عن عرض مرئي لخطتها للعام 2019 والذي سيشهد الكشف عن 11 سيارة ما بين جديدة وبتحديثات، الشركة أكدت أن رحلتها مع العام 2018 لم تنتهي فهي تستعد للكشف عن فئة جديدة من الرائعة R8 والأقرب أن يكون ذلك خلال معرض لوس أنجلوس الذي يقام الشهر المقبل.



