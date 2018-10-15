بيريز يحدد شرطه لرحيل مودريتش

كشفت تقارير صحفية اسبانية عن الشرط الذي حدده فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد من أجل السماح برحيل نجم وسط الفريق، الدولي الكرواتي لوكا مودريتش للدوري الإيطالي، موضحة أن كلمة السر هي باريس سان جيرمان.









وأشارت صحفية "الآس" الإسبانية، أن تقارير صحفية أوضحت أن رئيس ريال مدريد قد يسمح للساحر الكرواتي مودريتش بمغادرة القلعة في حالة واحدة فقط، وهي نجاح النادي في التعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا أو الفرنسي كيليان مبابي.









وقالت صحيفة "صن" البريطانية أن نادي إنتر ميلان يواصل جاهداً مفاوضاته للتعاقد مع اللاعب لوكا مودريتش صاحب الـ33 عاماً في الميركاتو الشتوي، وأضافت أن النيراتزوري كانوا قريبين جداً من التعاقد مع لاعب منتخب كرواتيا ووصيف كأس العالم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.









لكن ريال مدريد لا يزال متمسكاً بإمكانية ضم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أو زميله في فريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي، مشيرة إلى أن رئيس النادي يريد ضم نجم كبير من حجم كريستيانو رونالدو ، من أجل العودة بالفريق إلى الانتصارات.









ومن جهة آخرى سيواجه ريال مدريد رفضاً قوياً في الحصول على خدمات ثنائي البي إس جي، حيث يعول النادي الأخير عليهم كثيراً في التتويج بلقب الدوري الفرنسي وبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والتي يستهدفها الأمراء منذ عدة سنوات.









وينتهي عقد لوكا مودريتش مع ريال مدريد في صيف سنة 2020 فيما تبلغ قيمة أفضل لاعب في كأس العالم والأفضل في العالم وصاحب الكرة الذهبية المالية حالياً تقريباً 25 مليون يورو.



