ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أسعار الذهب بعد الارتفاع الأخير خلال تعاملات اليوم الإثنين.. وعيار 21 يسجل 612 جنيها

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 05:02 م
أسعار الذهب بعد الارتفاع الأخير خلال تعاملات اليوم الإثنين.. وعيار 21 يسجل 612 جنيها
طباعة
الفجر الاقتصادى
 
استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد أن ارتفعت بنحو 4 جنيهات للجرام الواحد فى بداية التعاملات، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم 612 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 699 جنيهًا، وعيار 18 إلى نحو 525 جنيهًا، كما سجل الجنيه الذهب 4896 جنيهًا، وسجل سعر الأوقية عالميا قرب مستوى 1230 دولارا.

المزيد عن: سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
أسبانيا
-
x
20:45
-
إنجلترا
أيسلندا
-
x
20:45
-
سويسرا
البطولة الرباعية الودية - السعودية
السعودية
-
x
20:00
-
العراق
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
ليبيا
-
x
20:00
-
نيجيريا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/15/2018 5:41:30 PM