أسعار الذهب بعد الارتفاع الأخير خلال تعاملات اليوم الإثنين.. وعيار 21 يسجل 612 جنيها

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد أن ارتفعت بنحو 4 جنيهات للجرام الواحد فى بداية التعاملات، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم 612 جنيها.





ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 699 جنيهًا، وعيار 18 إلى نحو 525 جنيهًا، كما سجل الجنيه الذهب 4896 جنيهًا، وسجل سعر الأوقية عالميا قرب مستوى 1230 دولارا.



