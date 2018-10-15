مجانا بث مباشر مباراة السعودية والعراق يلا شوت









يلتقي منتخب السعودية مع نظيره العراقي مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدورة الرباعية "بطولة سوبر كلاسيكو"، التي تحتضنها السعودية وتضم كل من السعودية والعراق والبرزيل والأرجنتين، على ملعب جامعة الملك سعود بالأراضي المقدسة.





مشاهدة مباراة السعودية ضد العراق بث مباشر





منتخب السعودية كان قد خسر أمام البرازيل يوم الجمعة الماضي، بهدفين دون رد، لكنه قدم مستويات ممتازة جعل الجميع ينظره له نظرة احترام، ويخشى مواجهته، حيث يستعد الأخضر السعودي لنهائيات بطولة آسيا 2019 بدولة الإمارات العربية المتحدة.





يمكن لمتابعينا مشاهدة مباراة السعودية ضد العراق في الاوقات التالية:





9:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

8:00 مساءاً بتوقيت مصر .

9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

9:00 مساءاً بتوقيت العراق .

8:00 مساءاً بتوقيت السودان .

9:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

8:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

7:00 مساءاً بتوقيت تونس .

7:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

7:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

10:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

9:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

10:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

9:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

9:00 مساءاً بتوقيت قطر.

6:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

9:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

6:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





على الجانب الآخر، يدخل العراق المباراة استعدادا لبطولة آسيا 2019، لكنه تعرض لخسارة ثقيلة أمام الأرجنتين يوم الخميس برباعية نظيفة، حيث يأمل في العودة لمستويات المنتخب المعهودة، واطمئنان عشاقه قبل بطولة الأمم.





ومن المقرر أن تقوم القناة الرياضية السعودية الأولى بنقل اللقاء على الهواء مباشرة بجودة عالية للغاية، وبتعليق مميز للمعلق فهد العتيبي.















