سباحان مصريان يحققان ثلاثة أرقام جديدة في الإمارات





تمكن السباحان رحيم طلبة ويوسف وائل وهم من مواليد عام 2007 من تحقيق ثلاثة أرقام جديدة في بطولة كأس الإمارات للسباحة التي أقيمت الأسبوع الماضي بمشاركة 25 نادي وأكاديمية وتواجد 450 سباح وسباحه، حيث نجح السباحين وهما يتدربان في اكاديمية جيتورز تحت قيادة بطل مصر والعالم السابق في المياه المفتوحة المدرب المصري محمد الزناتي في تحقيق أرقام رائعة في البطولة واقتناص كأس التفوق العام لمرحلة 11 عام.





ونجح السباح رحيم طلبه من تحقيق رقمين جديدين الأول في سباق 100 ظهر محققاً 1:16:19 دقيقة، كما حقق نفس السباح ذهبية 50 متر ظهر وزمن جديد محققاً 35:57 ثانية، وفي سباق 100 متر حرة نجح يوسف وائل من تحقيق زمن 1:8:23 دقيقة، وساعدت هذه الإنجازات والذهبيات الثلاث في الفوز بكأس المرحلة عقب التفوق على نادي الوصل في سباق التتابع بتواجد الرباعي يوسف وائل ورحيم طلبه وإسلام أبو إسماعيل وعمر خضر.





بينما حصد الوصل كؤوس باقي المراحل السنية تحت 13-15-17-والعمومي، ويذكر أن قوانين الاتحاد الإماراتي تمنع تسجيل أي أرقام للاعبين وافدين ويقتصر ذلك فقط على السباحين الإماراتيين ولكن يبقى ذلك انجاز بالتأكيد للسباحين المؤهلان للانضمام إلى منتخب مصر قريباً.