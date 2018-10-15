عامر حسين يعلق على أزمة المصري وجزيرة مطروح

علق عامر حسين رئيس لجنة المسابقات على أزمة تأجيل مباراة المصري والجزيرة بمطروح، بدور الـ32 لكأس مصر، بسبب عدم رفض الأمن إقامة مباريات المصري المحلية في ستاد بورسعيد.





وقال عامر، خلال تصريحات إذاعية لإذاعة "إنرجي" مع الإعلامي إيهاب الخطيب: "اللائحة في الأساس تنص على أن النادي هو المسؤول عن الحصول على الموافقات الأمنية ولكن مع ظروف الثورة أصبح اتحاد الكرة هو الطرف الذي يساعد الأندية للحصول على الموافقات الأمنية، ولكن لابد من عودة الأساس والعمل وفقا للائحة".



