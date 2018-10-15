ليبرمان: لا نوافق على مطالب حماس برفع القيود عن غزة

قال وزير الدفاع الاسرائيلي أفيجدور ليبرمان إن حكومته لا توافق على مطالب "حماس" برفع القيود عن قطاع غزة مقابل تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع.





وقال ليبرمان في مؤتمر نظمته صحيفة"معاريف" العبرية، اليوم الإثنين، "على النقيض من أولئك الذين يعتقدون أن التفاهم ممكن مع حماس، فأنا لا أعتقد أن هناك أي فرصة لهذا".





وأضاف "لا تستطيع إسرائيل الموافقة على شروط حماس لوقف إطلاق النار، لأن هذه المطالب تشمل رفع جميع القيود الإسرائيلية على حدود غزة".





وتابع ليبرمان"إن الصفقة في ظل هكذا الظروف لن تحدث أبدا".





وكانت مؤسسات فلسطينية وإسرائيلية ودولية حذرت من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع.





وتطالب حركة "حماس" برفع الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة لكي يكون ممكنا التوصل الى تهدئة في قطاع غزة.





كما تطالب مؤسسات دولية، بما فيها الامم المتحدة، برفع الحصار الاسرائيلي المشدد على قطاع غزة.





ولكن ليبرمان رأى أنه من الممكن دفع "حماس" للقبول بوقف إطلاق النار في حال توجيه ضربة عسكرية قاسية للحركة الفلسطينية في قطاع غزة.





وقال "لا يمكن التوصل إلى تفاهم لوقف إطلاق النار في غزة إالا بعد أن يوجه الجيش الإسرائيلي ضربة عسكرية قاسية لحركة حماس".





والمح ليبرمان إلى استعداده للقبول بتفاهم لوقف إطلاق النار مع "حماس" ، على غرار ما حدث بعد حرب غزة عام 2014.





ولكن وزير الدفاع الإسرائيلي أضاف "يجب توجيه أقسى ضربة إلى حركة حماس من أجل دفعها للقبول، حتى لو كان ذلك يعني مواجهة شاملة، علينا أن نوجه ضربة مؤلمة".





وتم في العام 2014 التوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية من خلال وساطة مصرية.