كارتيرون يطلب تقريرا مفصلا من طبيب الأهلي لحسم مصير باسم علي





طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من خالد محمود طبيب الفريق الأحمر، تقريرا مفصلا عن حالة باسم علي الظهير الأيمن لحسم مصيره قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وعانى باسم علي من كثرة الإصابات التي تعرض لها هذا الموسم، ولم يشارك في أي مباراة حتى الآن مع الفريق الأحمر.





وسيطلع كارتيرون على تقرير طبيب الأهلي لحسم موقف اللاعب من البقاء أو الرحيل عن الأهلي، في ظل كثرة الإصابات التي يتعرض لها والتي كان أخرها في العضلة الضامة قبل موجهة الترسانة في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.



