ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

كارتيرون يطلب تقريرا مفصلا من طبيب الأهلي لحسم مصير باسم علي

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 05:00 م
كارتيرون يطلب تقريرا مفصلا من طبيب الأهلي لحسم مصير باسم علي
طباعة
علي نبوي
 

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من خالد محمود طبيب الفريق الأحمر، تقريرا مفصلا عن حالة باسم علي الظهير الأيمن لحسم مصيره قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعانى باسم علي من كثرة الإصابات التي تعرض لها هذا الموسم، ولم يشارك في أي مباراة حتى الآن مع الفريق الأحمر.

وسيطلع كارتيرون على تقرير طبيب الأهلي لحسم موقف اللاعب من البقاء أو الرحيل عن الأهلي، في ظل كثرة الإصابات التي يتعرض لها والتي كان أخرها في العضلة الضامة قبل موجهة الترسانة في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

المزيد عن: كارتيرون باسم علي الأهلي أخبار الأهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
أسبانيا
-
x
20:45
-
إنجلترا
أيسلندا
-
x
20:45
-
سويسرا
البطولة الرباعية الودية - السعودية
السعودية
-
x
20:00
-
العراق
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
ليبيا
-
x
20:00
-
نيجيريا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/15/2018 5:31:31 PM