في ذكرى الجلاء: حزب المبادرة يدعو الى صيانة الوطن وتدعيم مكاسبه وتعزيز مناعته





أكد حزب "المبادرة"، في بيان أصدره بمناسبة إحياء الذكرى 55 للجلاء،على ضرورة السعي لصيانة الوطن وتدعيم مكاسبه وتعزيز مناعته على أساس رصّ الصفوف في وحدة وطنية متينة والإنكباب على العمل البنّاء واحترام قوانين الدولة ومؤسساتها ووضع مصلحة تونس فوق كل اعتبار بما من شأنه أن يساعد على إنقاذها وتخليصها من الوضع الدقيق الذي تمر به.

وشدّد الحزب في بيانه على أن عملية الإنقاذ " تتطلب أيضا توفير الثقة المتبادلة بين مختلف مكونات المجتمع المدني واعتماد الحوار النزيه لدرس القضايا المطروحة في مختلف الميادين والقطاعات والبحث عن الحلول التوافقية المناسبة".

وعبّر الحزب عن اعتزازه بإحياء الذكرى الخامسة والخمسين لجلاء قوات المستعمر عن أرض تونس وعن عميق مشاعر التقدير والعرفان لجميع من ناضل وضحّى بالنفس والنفيس في سبيل الوطن مبرزا أن الواجب يقتضي من كل التونسيين أخذ العبرة من مختلف المحطات النضالية الوطنية والوقوف إجلالا وإكبارا للمناضلين المخلصين ولكافة الشهداء الأبرار والترحم على أرواحهم الطاهرة.



