المنستير : أكثر من 700 إمراة تواكب انطلاق البرنامج الجهوي للتقصي المبكر لسرطان الثدي

واكبت أكثر من 700 إمراة انطلاق البرنامج الجهوي للاحتفال باليوم العالمي للتقصي المبكر لسرطان الثدي تحت شعار " قد ما تفطن

بيه بكري قد ما يكون شفاك أسهل" مساء أمس بفضاء معلم الرباط الأثري في المنستير وفق ما أذكره لمراسلة (وات) نبيد ميلاد المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالمنستير.

ومثّلت التظاهرة الجهوية الرياضية والصحية أوّل فقرة في البرنامج الجهوي وكان لها بعد صحي وغذائي ورياضي حيث شملت مداخلات قدمها أطباء ومختصون في

أمراض النساء والتوليد وفي التغذية وومضات تحسيسية حول التغذية السليمة للوقاية من مرض سرطان الثدي، وفقرات رياضية وورشة نظمتها جمعية المرأة الحرّة في طبلبة حول التمثلات الاجتماعية لعبارة "الوقاية من سرطان الثدي" وسجلت تفاعلا كبيرا من الحضور وكانت هناك إفادة طيّبة.

وشارك في تنظيم التظاهرة الجهوية إلى جانب المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن كلّ من الوكالة الوطنية لإحياء التراث والتنمية الثقافية

والإدارة الجهوية للصحة والمندوبية الجهوية لديوان الأسرة والعمران البشري والوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات وجمعية المرأة الحرة في طبلبة و"مركز الرياضة كرديو جيم".

وتتواصل فقرات البرنامج الجهوي للتقصى المبكر لسرطان الثدي مع خيام للتقصي المبكر لسرطان الثدي يوم 19 أكتوبر الجاري بدار الشباب في راحيل ويومي 22 و23 أكتوبر 2018 بالسوق الأسبوعية في قصر هلال ويوم 27 أكتوبر الجاري بالسوق الأسبوعية في المنستير.



