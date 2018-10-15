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كريم الهلالي: قرار انصهار الوطني الحر مع نداء تونس هو بمثابة عبث سياسي

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 03:36 م
كريم الهلالي: قرار انصهار الوطني الحر مع نداء تونس هو بمثابة عبث سياسي
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محمد وليد الجموسي
 

اعتبر النائب في البرلمان عن كتلة الإئتلاف الوطني، كريم الهلالي، أن قرار انصهار الاتحاد الوطني الحر مع نداء تونس هو "بمثابة عبث سياسي وتصرفات وفق مصالح آنية وظرفية".
وأضاف، كريم الهلالي، في تصريح لبرنامح "الماتينال" على اذاعة "شمس اف ام "، اليوم الاثنين، أن "سليم الرياحي يتحرك حسب أجنداته القضائية ومصالحه الشخصية " معتبرا أن "موقفه الداعم لكتلة الائتلاف الوطني تغير منذ انطلاق الحديث عن التحوير الوزاري".
وبين، في سياق متصل، أن "الرياحي غير قادرعلى قيادة مشروع سياسي في العائلة الوسطية لانه في الاصل لا يمثل جزءا منها اضافة الى أنه بتقلباته وبإصطفافه الأخير أثبت أنه خارج العملية الحسابية" معتبرا أن "مشكل انسحاب نواب الوطني الحر من الكتلة ليس بالمهم"، حسب قوله.   

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