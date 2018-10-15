رئيس الجمهورية يشرف ببنزرت على موكب عيد الجلاء





اشرف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي صباح اليوم الاثنين بمدينة بنزرت على موكب احياء الذكرى 55 لعيد الجلاء وقد تولى رئيس الدولة ، الذي كان مرفوقا برئيس البرلمان محمد الناصر ورئيس الحكومة يوسف الشاهد ، تحية العلم بروضة الشهداء على أنغام النشيد الوطني واستعراض تشكيلة من الجيوش الثلاثة قبل التوجه الى النصب التذكاري ووضع اكليل من الزهور وتلاوة الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء الطاهرة

يشار ان الموكب حضره الى جانب والي بنزرت محمد قويدر عدد من أعضاء الحكومة وعدد من ممثلي الاحزاب السياسية ومن أعضاء مجلس نواب الشعب ومن ممثلي المجتمع المدني فضلا عن ثلة من من قدماء المقاومين والاطارات الجهوية .

وتجدر الاشارة الى مدينة بنزرت شهدت كالمعتاد استعدادات كثيفة للاحتفاء بهذه الذكرى الوطنية المجيدة وتنظيم مواعيد تنشيطية ثقافية ورياضية في اكثر من منطقة بالولاية .



