البورصة تخسر 2.6 مليار جنيه بختام جلسة الإثنين





تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام جلسة اليوم الأثنين ، تحت ضغوط بيعية من قبل المصريين والعرب مع عودة لموجة التراجعات مرة اخري .





وخسر رأس المال السوقى ارباحاً طفيفة بلغت نحو 2.6 مليار جنيه ليصل عند مستوى 758,9 مليار جنيه مقابل نحو 761.5 مليار جنيه فى ختام تعاملات الجلسة الماضية.





وعلى صعيد مؤشرات البورصة فقد تراجع مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 0.12% ليصل عند مستوى 13521.46 نقطة،جع بيما تر مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.10% محققًا مستوى 698.31 , تلاه هابطاً مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.14% محققا مستوى 1750.66 نقطة.





وسجل السوق قيم تداولات بلغت 708,2 مليون جنيه، من خلال تداول 147 مليون سهم، بتنفيذ 21.5 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 171 شركة مقيدة، ارتفع منها 44سهمًا، وتراجعت أسعار 91سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 36سهمًا أخرين.





وسجلت صافي مشتريات الأجانب اليوم نحو 63,7 مليون جنيه جنيه، بنسبة استحواذ 25.9% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات المصريين والعرب نحو عمليات البيع ، مسجلًا40,3 مليون جنيه، و 23,4 الف جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 68.1%، 5.9% من التداولات.



