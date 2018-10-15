سيدي بوزيد : ندوة جهوية حول الانقطاع المبكّر عن الدراسة بالوسط الريفي

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية، نظّمت اليوم الاثنين جمعية "صوت حوّاء" ندوة جهوية في مدينة الرقاب من ولاية سيدي بوزيد،

حول "ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة في الوسط الريفي" .

وبيّنت رئيسة جمعية صوت حواء جناة كداشي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة ان هذه الندوة لتشخيص واقع الانقطاع المبكّر عن الدراسة في الجهة وخاصة في

الوسط الريفي وتحديد الاسباب وطرح البدائل من عدد من المختصين، وذكرت ان النسبة المرتفعة للانقطاع عن الدراسة وخاصة في الوسط الريفي تتطلب الاهتمام

وأن مختلف التوصيات التي سيتم الخروج بها من هذه الندوة سيتم توجيهها إلى الناشطين في المجتمع المدني وإلى مختلف الاطراف المتداخلة في هذا الموضوع

وإلى نواب الجهة لطرحها على مستوى وطني لايجاد الحلول المناسبة لظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة.

وتمثلت فقرات الندوة في عدد من المداخلات تمحورت الاولى حول واقع الانقطاع المبكّر عن الدراسة في ولاية سيدي بوزيد قدم فيها المسؤول من الادارة الجهوية

للتربية محمد العربي حمادي إحصائيات حول حالات الانقطاع المبكر عن الدراسة حيث ذكر أن العدد الجملي للمنقطعين عن الدراسة خلال السنة الدراسية الفارطة

بلغ 400 حالة (156 من الاناث و244 من الذكور) من بينها 313 منقطعا في الوسط الريفي.

وتمحورت المداخلة الثانية حول الاسباب والبدائل قدمها منذر منور (استاذ تعليم عالي) أكّد فيها أن ظاهرة التسرّب الدراسي نتيجة لجملة من الاسباب بعضها ذاتية

تتعلق بذات المتعلم والباقي موضوعية تتعلق بالمؤسسات التربوية والاطار الاجتماعي وأسباب تتعلق بالاطار العام، وبيّن أن الحلول تتمثل في دراسة شاملة لوضعية

المنقطع عن الدراسة كما يجب على المدرّس أن يخلق علاقة افقية مع المتعلم تتضمن قراءة نفسية وبيداغوجية للذات المتعلمة كما يجب على المدرّس أن يكون

محفّزا للذات المتعلّمة على تلقّي العلم، ودعا الجمعيات والمؤسسات التربوية والاعلام الى الاحاطة بهذه الظاهرة والعمل على دراستها وايجاد الحلول العاجلة لها.

وتضمّنت الندوة مداخلة ثالثة حول "تشخيص وضعية الانقطاع المبكر عن الدراسة باعتبار مقاربة النوع " أكد فيها الاستاذ حسن بالهادي ان نسبة الذكور في

الانقطاع عن الدراسة أعلى من نسبة الإناث وارجع ذلك الى أن اهتمامات الذكور أكثر من الإناث باعتبار الظواهر المجتمعية الخطيرة الموجودة والتي ينخرط فيها

الذكور على غرار (الهجرة، الانحراف...)

وأشرفت على تنظيم الندوة جمعية "صوت حوّاء" بالاشتراك مع الاكاديمية السياسية للنساء وحضرها ممثّلون عن الادارة الجهوية للتربية وعن عدد من المؤسسات

التربوية وعدد من الجمعيات الناشطة في الجهة.



