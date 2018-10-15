بث مباشر 'رابط يلا شوت' .. مباراة الكويت واستراليا بتاريخ 15-10-2018 -مباراة ودية- يوتيوب (بدون تقطيع) HD





مباريات ودية - تابع مع الفجر الرياضي البث المباشر لمباراة كرة القدم بين الكويت و أستراليا . تبدأ المباراة عند الساعة 17:30 يوم 10/15/18 . التغطية المباشرة تتيح لك متابعة كل اللحظات المهمة فور حدوثها. المواجهات المباشرة: يمكنك متابعة إحصائيات المباريات السابقة وزيارة الصفحة التفصيلية عن المباراة . إحصل على أحدث أخبار كرة القدم: مواعيد المباريات، النتائج والجداول .











