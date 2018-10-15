بمشاركة مصر وروسيا.. كل ما تريد معرفته عن التدريب المشترك "حماة الصداقة -3"

بالتزامن مع وصول عناصر من قوات الإنزال الجوي الروسية إلى مصر، حيث تجرى عناصر من وحدات المظلات المصرية والروسية فعاليات التدريب المشترك (حماة الصداقة -3) والذي تستضيفه مصر العربية حاليًا حتى 26 أكتوبر الجاري بمنطقة التدريبات الخاصة بقيادة وحدات المظلات.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن التدريب المشترك "حماة الصداقة -3".

1-تجرى عناصر من وحدات المظلات المصرية والروسية فعاليات التدريب المشترك (حماة الصداقة -3).

2- تستضيف مصر حاليًا فعاليات التدريب المشترك حتى 26 أكتوبر الجاري بمنطقة التدريبات الخاصة بقيادة وحدات المظلات.

3- بداية انطلاق تدريب حماة الصداقة لأول مرة كان عام 2016 بجمهورية مصر العربية.

4- ثم نفذ بدولة روسيا عام 2017م، والذي يعكس عمق علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي لكلا البلدين الصديقين فى العديد من المجالات.

5- يستعد المظليون في وحدة نوفوروسيسك الروسية، للمشاركة للمرة الأولى في التدريبات الدولية لمكافحة الإرهاب في مصر.

6- وستمثَّل القوات الروسية وحدات من قوة القوقاز الهجومية.

7-ويترأس القوات الروسية خلال المناورات نائب رئيس أركان القوات المظلية ألكسي ناومتس.

8- أكثر من 200 جندي من المظليين الروس سيشاركون في هذه التدريبات.

9- يشتمل التدريب المشترك على العديد من الأنشطة والفعاليات والتى تتضمن تبادل الخبرات التدريبية لمهام الوحدات الخاصة، وتنفيذ العديد من أشكال الرمايات الغير نمطية، والتدريب على أعمال قتال القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب وفقاً لأرقى النظم التدريبية الحديثة، كذلك تنفيذ أعمال الإسقاط للأفراد والمعدات والمركبات لعناصر مشتركة من الجانبين.

10- تم الإعداد والتخطيط الجيد لتنفيذ الأنشطة والأهداف التدريبية المخططة، بما يساهم في خلق بيئة غنية بالمهارات والتكتيكات الحديثة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب بالشكل الذي يؤدى إلى تخطيط وإدارة العمليات بكفاءة عالية لتوحيد المفاهيم بين القوات المشاركة.

11- يأتى التدريب في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية.